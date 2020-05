Direzione Mattino, il dilemma della Serie A: forum live dalle 18 con Cannavaro, Tommasi e Castellacci

Sul calendario i venti club di A decideranno venerdì in assemblea dopo l'incontro di domani in cui Figc e Lega attendono l'ok sulla ripresa del campionato e le date dal ministro allo Sport Spadafora. Sul rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021 che non hanno pagato l'ultima rata di questa stagione il Consiglio di Lega «ha confermato la linea del rispetto dei contratti, in ottemperanza alle delibere assunte dall'Assemblea dello scorso 13 maggio». Ma intanto il Cts conferma che in caso emergesse una positività al coronavirus di un calciatore o di un componente del gruppo la quarantena di squadra resta di 15 giorni (impossibile la riduzione a una settimana). Un nodo, quindi, che resta ancora da sciogliere perché con questa norma sarebbe complicato chiudere il campionato. Di tutto questo e di tanto altro si occupa oggi Direzione Mattino. Nel salotto virtuale di Claudia Mercurio, il direttore Federico Monga intervisterà il campione del mondo Fabio Cannavaro, il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi e il chirurgo ortopedico Enrico Castellacci, già medico della Nazionale campione del mondo a Berlino 2006. Tutti e tre risponderanno anche alle domande dei lettori.

