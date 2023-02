Due «azzurri» per il San Giuseppe: Bellobuono e Galletto in Nazionale

Doppio fiocco azzurro in casa Real San Giuseppe. Il portiere Jurij Bellobuono e Gennaro Galletto figurano nell'elenco dei convocati dal ct Massiliano Bellarte in Nazionale per le ultime due partite degli azzurri nel main round delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2024.

Il 1° marzo a Catania contro la Macedonia del Nord e l'8 marzo a Gavle in Svezia la Nazionale dovrà difendere il primato nel girone triangolare. La classifica vede l'Italia a quota 4 punti, davanti a Svezia (3) e Macedonia del Nord (1). Con Bellobuono, non nuovo alla maglia azzurra, c'è dunque anche Galletto che aveva partecipato allo stage di Salsomaggiore dal 20 febbraio alla giornata di ieri.

Intanto la squadra si prepara al delicato posticipo esterno in programma domenica. La squadra di mister Scarpitti renderà visita alla Meta Catania, per provare a consolidare il piazzamento playoff. La gara è in programma alle 20.45, con diretta televisiva su SkySport.