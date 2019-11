LEGGI ANCHE

Compagni e partner in azzurro, avversari per la gloria ai prossimi Europei. Fabián Ruiz e Piotrsaranno i volti di, due nazionali che si affronteranno la prossima estate, protagoniste del gruppo E insieme con la Svezia e la vincente dei Playoff D (una tra Irlanda, Bosnia, Irlanda del Nord e la Slovacchia dell’ex azzurro Marek Hamsik). Insieme a Zielinski, nella Polonia anche l'altro azzurro Arekpotrà vivere una sfida fatta in casa.Non ci saranno altri incroci napoletani in questoche oggi ha cominciato a prendere forma, con i primi sorteggi in attesa dei prossimi Playoff di marzo che decideranno le 24 nazioni partecipanti definitive. Gli italiani Insigne , speranzosi di qualificazione del ct Mancini, se la vedranno nel gruppo A con Turchia, Galles e Svizzera.e il Belgio nel Gruppo B con Danimarca, Russia e Finlandia. Più difficile, invece, la situazione di: il Portogallo, campione in carica, è finito nel Gruppo F insieme con Francia e Germania.Protagonisti ai prossimisaranno invece due azzurri: Nikolaed Eljif Elmas. Il centrale serbo potrà conquistarsi la qualificazione nel Gruppo D, dove già sono state sorteggiate Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca. La Macedonia di Elmas proverà a staccare il pass per il Gruppo C, per raggiungere Olanda, Ucraina e Austria.A -, Turchia, Svizzera, GallesB -, Russia, Danimarca, FinlandiaC - Austria, Ucraina, Olanda, PLAYOFF BD - Inghilterra, Croazia, Rep. Ceca, PLAYOFF CE -, Svezia, PLAYOFF DF - Francia, Germania,, PLAYOFF A