Euro avversari Napoli, Spartak ko: il derby di Mosca va al Cska

Non solo il Leicester, anche lo Spartak Mosca - altra squadra del Gruppo C di Europa League che vede impegnato il Napoli di Luciano Spalletti - lascia il passo nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Rui Vitoria era impegnata nel monday night di giornata proprio contro gli azzurri ma ha perso di misura il derby di giornata in Premier League russa.

A decidere il match una rete di Zabolotnyi a pochi minuti dalla fine del match, un gol che regala il derby di Mosca al CSKA e segna la seconda sconfitta di fila per lo Spartak, dopo quella contro il Legia Varsavia in Europa League. Spartak ora al 9° posto in classifica e a -10 dalla vetta occupata dallo Zenit: i russi affronteranno il Napoli al Maradona il prossimo 30 settembre.