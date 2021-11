Il Genoa è terzultimo in classifica a nove punti, ma ha appena cambiato allenatore: la nuova proprietà ha salutato Davide Ballardini e ha annunciato, sì, in pompa magna, Andrij Shevchenko, Pallone d'oro, vincitore di scudetti e Champions League. Dall'altra c'è la Roma, sorpassata prima dalla Lazio, ora (anche) da Juventus e Fiorentina, tutte e tre con una partita in più.

La classifica, però, c'entra il giusto per gli uomini di José Mourinho, rimaneggiati sì, ma anche molto demoralizzati dalle ultime uscite. Per ritrovarsi, stasera a Marassi, servirà una vittoria, ma non una qualsiasi: deve essere convincente, larga, meritata, come quelle di inizio campionato.

PRIMO TEMPO

28' - Grande chance per la Roma. El Shaarawy sfonda sulla fascia sinistra in contropiede e, dopo un rimpallo, serve Shomurodov con un bel filtrante diretto al lato destro dell'area. Il tiro dell'ex Genoa, però, termina alto sopra la traversa

25' - Roma pericolosa su calcio piazzato. Pellegrini batte, Ibanez cerca di arrivare sul pallone, ma prevale la difesa del Genoa

15' - Gol annullato a Mkhitaryan: l'armeno scarica un gran tiro col mancino e il pallone finisce in rete. L'arbitro, però, ferma tutto per un fallo di mano di Abraham

11' - Momenti di ansia in casa Roma per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista ha accusato un problema al ginocchio dopo un contrasto. Il trequartista ci prova, rientrando in campo, ma zoppica vistosamente

6' - I giallorossi sono partiti subito all'attacco, tenendo il dominio del gioco

1' - È appena iniziata la partita tra Genoa e Roma

Genoa-Roma, le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Biraschi; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko

ROMA (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; El Shaarawy; Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho

