Gestaccio del papà di Haaland in Real Madrid-Manchester City, furia Ancelotti. Ecco cosa rischia

Nella sera nella quale Haaland fa notizia perché non segna - ed è davvero raro che accada - il padre Alf-Ing, noto a tutti come Alfie, è stato cacciato dal Santiago Bernabeu. È accaduto martedì 9 maggio durante la semifinale di andata tra Real Madrid e Manchester City, terminata 1-1 (vantaggio di Vinicius e gol di De Bruyne). Così mentre il figlio Erling è stato marcato strettissimo da Rudiger e non ha segnato — quest’anno vanta 51 reti in 47 partite, 12 in nove di Champions —, il padre ha dato spettacolo in tribuna. L’ex difensore Haaland, che nella sua carriera ha indossato anche la maglia dei Citizens, è stato addirittura scortato fuori dal box dagli steward del celebre stadio di Madrid dopo aver provocato con espliciti gestacci i tifosi dei Blancos e lanciato loro delle noccioline. Tutto questo è successo dopo il gol del pareggio di De Bruyne. In quel momento Haaland senior ha esultato in maniera molto agitata ed è stato appunto accompagnato fuori. «Il Real Madrid non era felice di come abbiamo festeggiato il gol di Kevin De Bruyne. Abbiamo dovuto spostarci perché i tifosi del Real non erano contenti dell'1-1», ha raccontato.



Le polemiche



Ma non è stato l'unica polemica che ha riguardato l'1-1 firmato dal Manchester City. Perché il pari degli inglesi ha fatto infuriare Carlo Ancelotti, che è stato pure ammonito. Infatti, una ricostruzione 3D di beIN Sports ha svelato il clamoroso errore ai danni del Real Madrid, nell'azione del gol di De Bruyne. La rete del centrocampista belga, arrivata al 67' con un incredibile tiro di prima intenzione che non ha dato scampo al connazionale Courtois, è stata fortemente contestata da parte dei Blancos perché la palla era uscita dalla linea del fallo laterale in occasione del recupero di Bernardo Silva. La Var non è intervenuta perché il gol di De Bruyne è arrivato dopo che Camavinga del Real Madrid, nel tentativo di recuperare il possesso passa e ripartire, ha passato la sfera a Rodrygo che poi l'ha persa beneficio dei Citizens. E poco dopo è arrivato il gol di De Bruyne su suggerimento di Gundogan. Scatenando la rabbia del Real Madrid.