Giroud portiere eroe, prende il posto di Maignan (espulso) e salva il risultato: il Milan vince in casa del Genoa e si prende la vetta

Da Provedel bomber in Champions league a Giroud in versione Maignan in serie A. Nel finale di Genoa-Milan il centravanti francese è stato costretto a prendere il posto tra i pali del connazionale espulso per fallo da ultimo uomo. E nei minuti di recupero si è reso protagonista salvando il risultato. I rossoneri sbancano così il Marassi grazie al gol di Pulisic e si prendono la vetta della classifica di serie A.

«Non ho mai vissuto un momento così, sono molto orgoglioso per la squadra.

Genoa-Milan, Giroud portiere

Milan vittorioso a Marassi contro il Genoa: verso la fine di un match che non riusciva a sbloccarsi dallo 0-0 arriva la rete del vantaggio dei rossoneri con Pulisic all'86'. Cambia dunque la classifica nel sabato di anticipo dell'ottava giornata di Serie A, dopo lo stop imposto dal Bologna all'Inter a San Siro (2-2 nel pomeriggio): Milan ora in vetta a 21 punti, Inter segue a 19 e la Juventus, grazie al netto 2-0 nel derby della Mole contro il Torino, a 17. Partita contrassegnata da un finale sconcertante, con Maignan espulso per uscita pericolosa, Giroud in porta, e punizione del Genoa fallita grazie alla traversa. Subito dopo lato Genoa espulso anche Martinez, altra porta vuota da riempiere in emergenza.

La partita

Nel primo tempo tre le occasioni per i rossoneri, al 3' con Okafor , al 16' con Florenzi, al 28' con Theo Hernandez. Un'occasione invece per il Genoa, che manda in alto la palla con Frendrup. Al 65' il Milan sfiora il vantaggio: Florenzi di testa manda il pallone nei pressi della porta, gran testata di Leao ma Martinez si tuffa e vanifica. Al 78' per il Genoa ci prova Ekuban, anche questo tentativo non trova la porta neanche da vicino. A sbloccare quindi Pulisic all'86' imbeccato bene da Musah, 0-1 che non cambia malgrado il lungo consulto al Var per possibile tocco di mano, il recupero monstre (15 minuti) dovuto anche agli episodi finali e gli assalti forsennati della formazione di Gilardino, tra cui uno che impegna e infortuna Maignan dopo un contatto pesante con Ekuban, uscita pericolosa di ginocchio ed espulsione per il portiere rossonero. In porta arriva il veterano Giroud, che ben oltre il tempo regolamentare riesce a parare respingendo con una manata un possibile gol.