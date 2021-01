Gomez lascia l’Atalanta: è ad un passo dal Siviglia di Monchi

Papu Gomez si avvicina al Siviglia. Il fantasista argentino, in rotta con Gasperini, ha detto sì al ds Monchi, al lavoro per chiudere in queste ore anche l’accordo con l’Atalanta. L’ex direttore sportivo della Roma è ottimista: entro il week end vuole formalizzare l’affare sui 6-7 milioni di euro, con bonus. Confermata anche la formula del trasferimento: prestito con obbligo di riscatto, al raggiungimento di determinati obiettivi. Ore caldissime pure per Llorente. Il goleador spagnolo è stato individuato dall'Udinese come sostituto di Lasagna, ceduto al Verona per 9 milioni. L’operazione tra gli azzurri e i friulani verrà definita lunedì.

