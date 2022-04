Hamsik vince lo scudetto in Turchia: Trabzonspor campione dopo 38 anni

Sono serviti dieci minuti di recupero contro l'Antalyaspor (2-2), ma alla fine il Trabzonspor di Marek Hamsik conquista lo scudetto. L'ex centrocampista del Napoli, in Turchia dalla scorsa estate, ha vinto questa sera il campionato con la squadra rossoblu: una vittoria storica, visto che l'ultimo successo del Trabzonspor - a cui bastava un solo punto nelle ultime quattro partite per la matematica - in campionato era arrivato ben 38 anni fa. Insieme a lui nella rosa turca anche le altre due ex conoscenze italiane Bruno Peres e Gervinho. Per Hamsik è la prima vittoria di un campionato oltre a essere il primo successo con una maglia diversa da quella azzurra.