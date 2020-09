A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J — Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020

La nuova vita di Gonzalo Higuain è cominciata in queste ore: l'ex attaccante delè sbarcato in America e ad attenderlo c'era il solo Jorge Santos, ad e socio dell'Inter Miami, il club della Florida dipronto ad accogliere l'attaccante argentino. L'Italia, la Juventus e anche il Napoli ormai sono solo un ricordo per il Pipita pronto a cominciare la nuova avventura nellaa soli 33 anni.