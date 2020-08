Antonio Conte raddoppia. Nell’incontro di oggi con Ausilio Marotta e Zhang, durato circa quattro ore, il tecnico salentino ha ottenuto più poteri sul calciomercato. Il club nerazzurro cercherà quindi di accontentarlo con innesti esperti e di personalità, da aggiungere a quelli di prospettiva già programmati (vedi Tonali e Kumbulla). I nomi sono noti e il tecnico li ha semplicemente ribaditi prima a Zhang, nel confronto di lunedì, e poi agli altri dirigenti: Kanté, Emerson Palmieri ed Edin Dzeko, sul quale però è molto forte anche la Juventus. La volontà è chiara: costruire una squadra moderna ma programmata per vincere nell’immediato. I vertici di Suning vedono una Juventus non più lontana e pertanto puntano con decisione all’obiettivo scudetto.



Il centrocampo verrà sicuramente rinnovato. Dopo Tonali, atteso a Milano per visite e firma sul quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, i nerazzurri riprenderanno i contatti con il Chelsea per l’affare Kante. Alternativo a Vidal, il francese resta uno dei preferiti del manager salentino. Riflettori puntati anche su Ndombele, per il quale l’ad Marotta aveva pensato ad uno scambio con Brozovic. A proposito, il croato resta in uscita. Le sue esternazioni non sono piaciute a Conte e alla dirigenza. Costa 40 milioni di euro.



Con Hakimi già preso, le corsie verranno ritoccate con almeno un altro innesto. Emerson Palmieri ha già dato la sua disponibilità e gli ottimi rapporti tra il manager di Conte e il Chelsea possono sicuramente agevolare la buona riuscita dell’affare sulla base di 25-30 milioni di euro. Passando alla difesa, Skriniar resta nella lista dei sacrificabili. Ha mercato in Premier ed in Spagna. Attesi aggiornamenti anche sul fronte Kumbulla: il difensore del Verona ha ribadito la sua disponibilità.



Dall'Inter al Milan: Ibrahimovic è sempre più vicino al rinnovo con i rossoneri. Sul tavolo un prolungamento da circa 6 milioni di euro a stagione. Ultimo aggiornamento: 26 Agosto, 07:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA