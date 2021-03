Il Regno delle due Sicilie agli Europei, è Iezzo il ct: «Andiamo per vincere»

Ci sarà un pezzo di Sud importante nel prossimo Europeo di calcio Conifa del 2021. A parteciparvi, infatti, sarà anche il Regno delle Due Sicilie, nazionale di calcio nata solo da poco ma già pronta per prendere parte all'evento che si disputerà a giugno a Nizza. La Conifa è una federazione internazionale di calcio fondata nel 2013, alla quale sono affiliate squadre che rappresentano le nazioni, le dipendenze, gli Stati senza un riconoscimento internazionale, le minoranze etniche, i popoli senza Stato, le regioni e le micronazioni non affiliate alla Fifa.

Tra queste anche la Nazionale del Regno delle due Sicilie. «La nostra associazione è composta di tre nazionali: maschili, femminili e per disabili. Mi piace camminare con i piedi per terra, dobbiamo partire e dimostrare che non siamo inferiori a nessuno» ha detto il presidente del movimento Massimo Amitrano a Radio Punto Nuovo. «Siamo stati ripescati per l’Europeo di Nizza, siamo pronti per partire e vendere cara la pelle».

A guidare la squadra che si presenterà sarà l'ex napoletano Gennaro Iezzo: «Ringrazio il presidente per aver pensato a me per questo progetto meraviglioso. Andremo a Nizza per vincere l’Europeo, venderemo cara la pelle. Cercheremo tanti ragazzi forti, anche in Serie B. Il mio sogno è Emanuele Calaiò per l’attacco».

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA