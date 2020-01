© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serata amara per Ciro Immobile , mai profeta in patria. anche ieri sera al San Paolo l'attaccante di Torre Annunziata è stato protagonista in negativo, prima con il rigore sbagliato davanti a, poi con le occasioni sprecate e una traversa che ha negato ai biancocelesti il pareggio contro ilIl giorno dopo il match, l'attaccante biancoceleste si è fatto notare sui social: «Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani» la frase che ha fatto il giro del web e che ha infastidito molti tifosi napoletani, pur fan della punta laziale. Il messaggio, però, è forse rivolto ai tanti attacchi arrivati dal mondo social nelle ultime ore, tra auguri romanisti di infortuni e prese in giro per l'eliminazione. Ciro nel prossimo weekend affronterà proprio lanel derby.