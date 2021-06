30' - Grande occasione per la Scozia. O'Donnell sfiora il vantaggio con un tiro al volo su cross sa sinistra, ma Pickford è bravo a respingere in tuffo

11' - Il colpo di testa di Stones da calcio d'angolo si spegne sul palo

1° TEMPO

Seconda giornata ad Euro 2020 anche per Scozia e Inghilterra, che alle 21 di stasera si sfideranno in un match valido per la classifica del Gruppo D, lo stesso di Croazia e Repubblica Ceca. Gli scozzesi arrivano dalla sconfitta per 2 a 0 rimediata proprio contro i ciechi grazie alla doppietta di Schick, mentre gli inglesi arrivano rinfrancati dai tre punti ottenuti all'esordio contro i vicecampioni del mondo in carica. La partita si dsiputerà a Wembley, verrà diretta dal fischietto spagnolo Antonio Mateu Lahoz e sarà trasmessa sia in chiaro su Rai Uno - con streaming su Rai Play - sia sui canali satellitari Sky Sport Uno e Sky Sport Football, con streaming su Sky Go.

Le formazioni ufficiali

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane. All. Gareth Southgate

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O'Donnell, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson; Dykes, Adams. All. Steve Clarke