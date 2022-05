Insigne, Mancini non chiude la porta: «Spero possa darci ancora tanto»

Il Mondiale mancato fa ancora male, ma l'Italia di Roberto Mancini non si ferma. Il ct vuole tornare ai fasti della scorsa estate, quelli della vittoria all'Europeo che ha visto protagonista anche Lorenzo Insigne, a un passo dall'addio al Napoli per trasferirsi a Toronto, in Canada. «Andrà a fare un'esperienza comunque importante» ha commentato il ct della nazionale.

Ma ci sarà ancora spazio per Insigne nell'Italia che verrà nonostante la lontananza? «Lorenzo ha dato tanto alla Nazionale e spero che lo possa fare ancora» ha detto Mancini alla XVIII edizione del Premio Prisco svoltosi a Chieti. «L'importante quando le cose non sono andate bene è rialzarsi. Avremo delle partite in estate e poi la Nations League per ripartire».