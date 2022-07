Insigne a Toronto, esordio da sogno: assist magnifico e vittoria 4-0

Una prima volta da incorniciare per Lorenzo Insigne, che nella notte italiana gioca titolare per la prima volta in campo con addosso la maglia del Toronto FC. Bradley manda in campo per l'esordio Il Magnifico - che serve uno splendido assist per il gol del poker - insieme con Bernardeschi (e anche Criscito), una mossa azzeccata visto il risultato finale.

4-0 dei canadesi su Charlotte al Bmo Field già al primo tempo. La partita di Insigne si è chiusa all'intervallo, visti i problemi al polpaccio che l'avevano accompagnato nei giorni scorsi. Gol e assist per l'ex juventino Bernardeschi. Grande attesa in Canada per i due italiani: quasi 30mila spettatori presenti, un record degli ultimi anni.