L'riapre San Siro ai tifosi. Nell'amichevole di oggi alle 18 allo stadio Meazza contro il Pisa, infatti, potranno essere presenti 1.000 spettatori sugli spalti per assistere all'ultimo test della squadra di Conte prima dell'esordio del campionato (il 26 settembre prossimo contro la Fiorentina). I tifosi sono stati scelti dal club e dovranno rispettare tutte le norme e le restrizioni di sicurezza anti-Covid, come mascherine e distanziamento. La possibilità di aprire gli impianti agli spettatori per le gare amichevoli è stata data dal Governo attraverso il DPCM dello scorso 7 agosto, che permette l'apertura fino a 1.000 persone negli stadi all'aperto per «singoli eventi sportivi di minore entità», tanto che altri club di Serie A hanno già svolto amichevoli a porte aperte (come Cagliari-Roma dello scorso 12 settembre).