Champions League, Inzaghi: «Importante il primo posto del girone per l'Inter, si può avere sorteggio soft»

Conquistato il primo posto in campionato, l’Inter di Simone Inzaghi punta adesso al primato anche in Champions League. Per centrare questo obiettivo, i nerazzurri devono però battere domani a San Siro il Real Sociedad.

Inter-Real Sociedad: quando e dove vederla, probabili formazioni e cosa cambia per i sorteggi il primo o il secondo posto nei gironi

Le parole di Simone Inzaghi

«Sarà una gara molto difficile contro un avversario di qualità che in questi anni ha dimostrato di saper giocare bene in casa e fuori.

Sappiamo di affrontare una squadra di assoluto valore e ci vorrà una prova importante. Se farò turnover? Qualcosa cambierà, come ho sempre fatto, indipendentemente dalla Real Sociedad. Ma non parlerei di turnover, più di cambiamento come ho sempre fatto. Magari in maniera più accentuata a Lisbona perché potevamo permettercelo sapendo che i ragazzi avrebbero risposto bene», ha detto Simone Inzaghi. E sul match: «Vincere ci aggiungerebbe tantissima fiducia e grandissimo prestigio per la società. Sarebbe importantissimo anche per avere teoricamente un sorteggio più soft. Sappiamo che in Champions sono tutte difficili ma vorremmo arrivare primi». Su Calhanoglu: «Io ero diventato allenatore dell’Inter e quando ci fu un problema importante per Eriksen ho chiamato Marotta e Ausilio la sera stessa perché si leggeva che non sarebbe rimasto al Milan. Mi hanno detto che lo avevano già contattato. La qualità del giocatore era comune per tutti. Lo abbiamo preso come mezzala, inutile negarlo, poi quanto successo durante l’anno a Brozovic mi ha fatto optare per metterlo lì un paio di allenamenti. La partita è stata la prova del nove. Ha caratteristiche da play importanti, è molto forte».