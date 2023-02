Inter-Milan 1-0, social scatenati: «Pioli è contento di non averne presi cinque»

Milano si tinge di nerazzurro all’indomani del derby, ma gli appassionati di calcio di tutta Italia guardano con curiosità il cammino dei detentori del titolo di Serie A: infatti più che la buona prova della squadra di Inzaghi, fa riflettere la situazione del gruppo di Pioli. Tre sconfitte di fila in campionato con 10 reti subite e 2 realizzate, e guardando ancora indietro zero vittorie nelle ultime sette gare per il Diavolo: un calo clamoroso mentre tutti si aspettavano che la pausa mondiale potesse favorire le inseguitrici del Napoli.

Sorpassato in classifica non solo dall’Inter, ma anche dalla Roma e a pari punti con Lazio e Atalanta, il Milan dichiara nei fatti una crisi. «Non era il Napoli quello che doveva avere il calo a gennaio?», affondano il colpo i tifosi della capolista, distante ormai 13 punti dalla seconda in classifica, l’Inter per l’appunto. Ma anche la squadra di Inzaghi non ci ha abituato a percorsi lineari: arrivano ogni tanto passi falsi, mentre gli azzurri approfittano settimana dopo settimana per recuperare terreno. «Non si festeggia ancora lo scudetto solo perché non era mai capitato di vincerlo a febbraio», si pavoneggia qualche napoletano che ha abbandonato la scaramanzia.

E mentre il Napoli vola, sono tanti i meme e i commenti che impazzano sul web all’indomani di Inter-Milan: «Pioli sarà contento, almeno non ne ha presi 5»; «A me sembra assomigli sempre più a Giampaolo»; «Pioli is on ferie», scherzano in tanti a proposito dell’allenatore rossonero. E c’è anche chi parla dell’annunciata clamorosa svolta tattica nel suo gioco: «Certo che l’ha preparata proprio bene, i risultati si vedono: tiri in porta 0, possesso palla 35%, calci d’angolo 0. Complimenti».

D’altronde il campanello d'allarme per i rossoneri era suonato da tempo ma la rivoluzione in termini di modulo e uomini indetta dal tecnico pare non abbia portato frutti: la scelta del 3-5-2, lanciando Origi titolare al fianco di Giroud e mettendo in panchina Leao per la seconda gara di fila non è stata vincente. Ma oltre alla modifica dell'assetto tattico è stato soprattutto l'atteggiamento del Milan a far trasparire la grande instabilità che si vive all'interno della squadra: i giocatori rossoneri sembravano già nel primo tempo remissivi e preoccupati, più rivolti a ostacolare il gioco dell'Inter che a tentare di far loro gioco, magari recuperando palla per poter far ripartire l'azione. Nella prima parte della sfida di San Siro Bastoni e Skriniar hanno potuto muoversi con e senza palla ben oltre la metà campo avversaria mentre Messias e Tonali erano costretti a tenere sott’occhio la distanze con il reparto difensivo provando a limitare gli inserimenti di Barella e Mikhitaryan. Una passività evidente che ha fatto arrabbiare non poco i loro tifosi.

L'Inter avrebbe addirittura potuto approfittare ancora di più della situazione, ma è comunque riuscita a portare a casa i 3 punti. E allora il pubblico rossonero appare sempre più disperato.

Il web non risparmia neanche l’elenco delle ultime gare perse o pareggiate dal Diavolo: Milan-Roma e Lecce-Milan 2-2, Lazio-Milan 4-0, Milan-Toro 0-1, Milan-Inter 0-3, Milan-Sassuolo 2-5… e poi la ciliegina sulla torta, Inter-Milan 1-0. Non sono tempi facili insomma per i milanisti, ma ormai tutte le squadre di Serie A guardano il Napoli dal basso verso l’alto. Specie dopo il volo di Osimhen con lo Spezia.