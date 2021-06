Italia-Belgio, Di Lorenzo vs Mertens: «Che sfida, ci siamo già sentiti»

«Ci siamo sentiti in settimana e ci siamo dati appuntamento per questa partita, lo saluterò volentieri». Giovanni Di Lorenzo si racconta ai microfoni Uefa prima della sfida tra Italia e Belgio che prevede anche un faccia a faccia con l'amico Dries Mertens. «Ho un bellissimo rapporto con lui, è un grandissimo giocatore e quindi sarà bello affrontarlo da avversario. Potremo anche sfiorarci in campo considerando le posizioni, sarà una bella sfida».

«Lukaku lo conosciamo bene, sappiamo che è un grandissimo attaccante», ha continuato il terzino del Napoli. «Ha vissuto una stagione bellissima con l’Inter, ma il Belgio ha tanti elementi forti. Mancini ci chiede di divertirci, di giocare con entusiasmo, con coraggio. Qualsiasi avversario ci troviamo di fronte cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco. Per il momento ci siamo riusciti e speriamo di fare una grande partita anche contro il Belgio».