L'Italia femminile al 'Carlo Castellanì di Empoli il 27 ottobre, la sfida è contro la Danimarca in una gara valida per le qualificazioni al Campionato Europeo del 2022. La Nazionale di Milena Bertolini giocherà, infatti, il 17 settembre il prossimo match di qualificazione a Euro 2022 contro Israele (ore 20.45, diretta su RaiSport), mentre il 22 settembre sarà ospite della Bosnia Erzegovina a Zenica. L'Italia attualmente guida il gruppo B a punteggio pieno grazie ai sei successi conquistati nelle prime sei partite del girone contro Israele, Bosnia Erzegovina, Georgia e Malta, quest'ultime due già affrontate sia nella gara di andata che di ritorno. L'obiettivo è quello di ripetersi nei prossimi due incontri per presentarsi al meglio alla doppia fondamentale sfida di fine anno contro la Nazionale danese, che ha vinto le 5 partite di qualificazione fin qui disputate e può contare su una migliore differenza reti rispetto alle Azzurre. L'ultimo confronto con la Danimarca risale al 13 luglio 2013, quando l'Italia guidata dall'ex ct Antonio Cabrini si impose 2-1 (reti di Gabbiadini e Mauro) in un match valido per il Campionato Europeo Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA