Italia-Inghilterra, così i Tre Leoni hanno cambiato rotta (e vincono)

Se la sentono in tasca, la vittoria. E dato che la scaramanzia è robetta da latini, non da popolo faro del mondo quale si vedono ancora, ci sono scuole che hanno già avvertito i genitori di mandare i bimbi domani in classe con una maglietta bianca o rossa per celebrare il trionfo, o televisioni che trasmettono il conto alla rovescia della finale col titolo “È quasi a casa”, la Coppa, obviously. Sono presuntuosi, certo: sono inglesi, hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati