Italia-Inghilterra a Napoli il 23 marzo 2023: il ritorno degli azzurri dopo nove anni

È ufficiale. Confermata la notizia anticipata lunedì 21 novembre dal Mattino: la Nazionale di calcio torna a Napoli dopo nove anni. La Figc ha ufficializzato che Italia-Inghilterra, in programma il 23 marzo 2023 e valida per le qualificazioni agli Europei 2024, si giocherà allo stadio Maradona. L'ultima apparizione degli azzurri a Fuorigrotta risale al 2013, poco prima dei Mondiali in Brasile: la gara con l'Armenia, disputata il 15 ottobre, si concluse 2-2.

La notizia è stata comunicata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, molto soddisfatto per questa decisione dei vertici di via Allegri. Nei giorni scorsi c'era stato un colloquio tra Gravina e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, su questo tema.

Gravina sarà a Napoli mercoledì 30 novembre per partecipare a un convegno su Calcio & Welfare organizzato dal Comitato campano della Figc. Vi parteciperanno il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il sindaco Manfredi e il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Nella Nazionale campione d'Europa, guidata da Roberto Mancini, ci sono quattro giocatori della squadra che è al comando della classifica di serie A: Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori.

Per l’Italia sarà la gara numero 26 nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. E Napoli è anche una delle città coinvolte nella candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale del Campionato Europeo del 2032.