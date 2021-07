Mancini canta l'Italia in finale: «Che musica, maestro»

Brutti, sporchi e cattivi. Ma ora aggiungete un altro aggettivo per gli azzurri: vincenti. La Spagna non è il Belgio, e nemmeno l'Austria, il Galles, la Svizzera o la Turchia. Il palleggio in mezzo è la cosa che più di tutte mette in crisi il gioco dell'Italia. E lo capisce subito anche Mancini che al termine della partita non saprà nemmeno il colore dei sediolini della sua panchina. È sempre in piedi, si sbraccia, urla indicazioni di...

