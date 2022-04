Rilancio da tre nella corsa scudetto ma anche un colpo da due per gli appassionati di statistiche. L'Inter batte la Juventus 1-0 nel posticipo di domenica sera, resta alle spalle del Milan in vetta e si regala il secondo successo all'Allianz Stadium. Nessuna squadra aveva mai espugnato lo stadio della Juventus per due volte. La "prima" ha compiuto da poco 10 anni. Ovvero il colpaccio firmato da Stramaccioni quando all'epoca l'impianto, nuovo di zecca, si chiamava solo "Stadium". Era il 3 novembre 2012 e l'Inter vinse 3-1 grazie alla doppietta di Milito e alla rete di Palacio. Domenica, a firmare il secondo sigillo, ci ha pensato Calhanoglu con il rigore che ha scatenato non poche polemiche in casa bianconera. Il rigore tirato due volte