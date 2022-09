Juventus, un kit griffato Allianz per l'allenamento Champions

Allianz, la compagnia guidata da Giacomo Campora, ha siglato con la Juventus nell’ambito della partnership già in vigore fino al 2030 l’ampliamento della sponsorizzazione con nuovi diritti relativi alla visibilità del brand Allianz sui pre-match e training kit nelle competizioni europee, a partire dal match a Parigi contro il Paris Saint-Germain.

In virtù di questo accordo la Juventus scende in campo con il nuovo training kit per le sessioni di allenamento con il logo Allianz sul fronte della maglia, logo che comparirà anche nella fase di riscaldamento pre-match così come in tutte le successive gare europee oggetto dell’accordo.