Gigi Buffon si ferma per un problema muscolare e salterà la sfida di Champions contro il Ferencvaros. Dopo i 90 minuti in campo contro il Cagliari Buffon non è stato inserito nell’elenco dei convocati per Juventus-Ferencvaros. Il motivo? Un lieve affaticamento al polpaccio, nulla di particolarmente grave, tanto che potrebbe recuperare già per la partita di campionato contro il Benevento di sabato. Buffon sarebbe comunque partito dalla panchina stasera, con Szczesny titolare e protagonista in conferenza stampa ieri insieme a Pirlo. Aggregato al gruppo, oltre a Szczesny e Pinsoglio, anche il baby portiere Israel.

Ultimo aggiornamento: 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA