Dybala si ferma con l'Argentina dopo la vittoria contro l'Uruguay. Le buone notizie per la nazionale sudamericana di Scaloni non coincidono con quelle che arrivano a Torino. La Juventus è in ansia in attesa di capire l'entità dell'infortunio che ha costretto la "Joya" (autore dell'assist vincente per Di Maria) a tornare prima degli spogliatoi. «Non ce la faccio più, fa molto male» avrebbe detto Dybala secondo quanto riportato da Tyc Sport. Il polpaccio fa male e per questo il giocatore è stato messo a riposo precauzionale. In vista della partita della Lazio, questa non è l'unica nota negativa. Sempre nel match di qualificazione ai Mondiali 2022, Bentancur ha dovuto lasciare il campo. Il centrocampista avrebbe subito una botta al ginocchio dopo un contrasto con il Tucu Correa.