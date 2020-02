«I nostri tifosi non ci saranno, siamo tristi ma le responsabilità restano le stesse. Giochiamo in casa e speriamo che la Juve possa fare un grande risultato. Sarà strano giocare senza pubblico un match così importante. Non è bello ma la salute resta la cosa più importante. Dobbiamo rispettare la decisione di giocare a porte chiuse». Cristiano Ronaldo parla così del big match in programma domenica all'Allianz Stadium contro l'Inter che a causa dell'emergenza Coronavirus si disputerà senza pubblico sugli spalti.

«Juve-Inter è come Barcellona-Real Madrid. Contro Inter, Milan e Lazio sono tutte grandi partite, è bello giocarle. Con i nerazzurri sarà una partita fantastica contro un allenatore e una squadra fantastica, ma cercheremo di vincere», conclude il campione portoghese ai microfoni di Sky Sport.