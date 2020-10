© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutte notizie per il Napoli di Gennaro Gattuso alla vigilia della gara di Torino contro la Juventus. La squadra azzurra è stata fermata dall'ASL alla partenza e sarà impossibilitata a raggiungere lo Stadium per i casi covid di Zielinski e Elmas, ma la Juventus di tutta risposta non eviterà di scendere in campo.«Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A» il comunicato del club bianconero.