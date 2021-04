Juve, Pirlo prenota la Champions: «Vogliamo finire tra le prime 4»

«Non sempre siamo stati incisivi come stasera e per questo abbiamo perso un po’ di punti per strada». Così Andrea Pirlo ha commentato Juventus-Napoli al termine della gara dello Stadium. «Quando hai questo spirito, questa voglia di sacrificio, alla fine fai risultato. Avevamo preparato questo tipo di partita, abbiamo fatto bene, peccato non aver segnato anche di più viste le occasioni avute. Le chiacchiere sulla panchina? La vita dell’allenatore è questo, ormai sono abituato. Aver trovato qualche positività al covid prima della partita non è stato facile, ma da inizio stagione sappiamo che va così».

«Giocare ogni tre giorni ti fa lavorare meno, a volte siamo arrivati scarichi sottovalutando qualche partita. E invece non possiamo permetterci di mollare un attimo, la Serie A è un campionato sempre insidioso» ha continuato Pirlo a Sky Sport. «Il primo anno da allenatore non è semplice, forse ho sbagliato qualcosa ma lo rifarei. Gli errori diserviranno per il futuro. L’obiettivo è finire tra le prime quattro, vogliamo vincere queste gare che restano».