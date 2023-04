Juventus-Napoli, ricorso bianconero contro chiusura della Curva

«Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva, mentre invece non ci sarà ricorso per la squalifica di Cuadrado» queste le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, prima della sfida contro la Lazio a DAZN. La curva bianconera è stata squalificata dopo la sfida di Coppa Italia contro l'Inter nel turno previsto proprio contro il Napoli.

«La Juventus è da sempre impegnata nella lotta contro il razzismo e nella politica delle inclusioni sociali» ha tuonato Calvo. «La squalifica della curva è stata una sorpresa per tre motivi: ci dicono che i cori si sono sentiti dal 35’ del secondo tempo, ma nessuno ci ha avvisato per fare un annuncio tramite speaker. Non è stata presa in considerazione, inoltre, la collaborazione della Juventus di individuare i tifosi responsabili. Un’altra sorpresa è che la partita Juventus-Inter era di Coppa Italia, quindi fuori abbonamento. Del settore chiuso erano presenti soltanto mille abbonati su circa cinquemila: ciò vuol dire che quattromila tifosi saranno penalizzati contro il Napoli. Non credo sia corretto».