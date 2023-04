Lecce-Napoli, ecco cosa succede nella via Crucis al gol di Di Lorenzo

Simpatico episodio nella serata di ieri per Lecce-Napoli, ultima vittoria della squadra di Luciano Spalletti in campionato.

Durante la Via Crucis del venerdì Santo a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, in concomitanza con il match degli azzurri, alcuni tifosi del Napoli hanno regalato un brivido in più alla processione esultando per il gol di Giovanni Di Lorenzo, arrivato proprio in concomitanza con l'arrivo del gruppo da Piazza Umberto e Piazza San Giovanni XXIII.

Il video delle esultanze è diventato immediatamente virale in rete.