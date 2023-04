Napoli, quanto pesano i prestiti: Raspadori nella Top 5 europea

Anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis nella classifica dei club europei che hanno utilizzato più prestiti nelle ultime sessioni di mercato. Al primo posto in giro per il continente c'è il trasferimento in prestito di Cancelo dal Manchester City al Bayern Monaco (60 milioni), seguito da Kulusevski (55 milioni) al Tottenham e Joao Felix (50 milioni), prima di Lukaku finito nuovamente all'Inter (40 milioni) dal Chelsea. Ma nella Top 5 dei prestiti più onerosi anche Giacomo Raspadori.

L'attaccante italiano è arrivato la scorsa estate dal Sassuolo, il Napoli pagherà per lui 35 milioni per riscattarlo dai neroverdi. Nella squadra di Luciano Spalletti anche altri protagonisti tutti da decifrare: innanzitutto Tanguy Ndombelé - che chiude la Top 10 della speciale classifica europea - arrivato dal Tottenham e il cui riscatto si aggira intorno ai 25 milioni, poi anche Giovanni Simeone, in prestito dal Verona con una opzione di riscatto inferiore ai 20 milioni.