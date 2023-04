Osimhen chiama Balotelli al Napoli: «Sei il benvenuto»

La forza dei social: Mario Balotelli è stato invitato da alcuni utenti Instagram al Napoli, un invito che l'attaccante ex Inter e Milan ha subito girato a Victor Osimhen, attualmente ai box per l'infortunio all'adduttore della gamba: «Che ne dici?» la domanda col sorriso di Balotelli, con tanto di risposta: «Sei sempre il benvenuto» risponde l'azzurro in rete. Un siparietto social che tale resterà, visto che Balotelli non è nei piani del club di De Laurentiis.