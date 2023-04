Osimhen, infortunio (quasi superato): «Ci sono buone possibilità di vederlo col Milan»

Nessun rischio. Ma anche la consapevolezza di potersi rivedere presto in campo. Le previsioni sull'infortunio di Victor Osimhen si sono rivelate poi giuste: due settimane per il recupero, qualcosa che si concretizzerebbe con il rientro in campo contro il Milan in Champions League. Una eventualità che anche per Luciano Spalletti potrebbe concretizzarsi.

«Osimhen non ci sarà domani contro il Lecce. La nostra programmazione per il lavoro di recupero arriva almeno alla prossima settimana» ha detto il toscano in conferenza. Ma Spalletti regala speranze di vederlo anche a San Siro per l'andata dei quarti di finale: «Ci sono buone possibilità di vederlo in campo all’andata con il Milan, ma dobbiamo vedere come si svilupperà il suo lavoro di recupero da lunedì».