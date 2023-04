Lecce-Napoli, Spalletti in conferenza stampa: «Ci mancano ancora cinque vittorie per festeggiare»

Il calendario aiuta il Napoli: dopo il tremendo ko interno contro il Milan della scorsa domenica, si torna subito in campo a Lecce, Gli azzurri di Luciano Spalletti partiranno oggi per la Puglia, domani la sfida in casa dei giallorossi. «Il Milan ha fatto vedere di essere la squadra campione d’Italia. Non non abbiamo fatto vedere di essere i primi in classifica», ha detto l’allenatore toscano in conferenza prima del match del venerdì santo. «Abbiamo una partita importantissima domani e sappiamo come affrontarla. La prestazione che serve alla squadra in questi casi dev’essere piena di sostanza, la soluzione di tutto è impegnarsi per gli altri in campo. Se ragioniamo così, ci verrà tutto più facile. So bene che ci saranno complicazioni domani. Il Lecce è allenato benissimo e sta in campo benissimo. Ha subito cinque sconfitte di fila ma per episodi, non è stata mai meritata del tutto. E hanno battuto grandi squadre con un’idea di calcio totale che hanno. Se hanno una posizione diversa dalla nostra, però, è l’evidenza che ci sono valori differenti, quindi se sei bravo a mettere in campo le tue qualità diventa una partita possibile. Se invece penseremo che sia una passeggiata, rischiamo di fare come domenica con il Milan».

La sconfitta ha lasciato qualche dubbio: «Ne abbiamo parlato serenamente con la squadra, sappiamo benissimo che da qui in avanti saranno tutte battaglie difficili da vincere per portare a casa questo scudetto. Fino a che ci mancherà un solo punto alla matematica non avremo fatto niente, tutto verrà spazzato via in un attimo fino a che non faremo quel punto lì», ha continuato Spalletti. «Osimhen non ci sarà domani. La nostra programmazione arriva almeno alla prossima settimana. Ci sono tante possibilità di vederlo in campo all’andata con il Milan ma dobbiamo vedere come si svilupperà il suo lavoro da lunedì. Qualcosa cambieremo domani rispetto a domenica. A Raspadori non manca niente per il rientro. Anche lui è un’opzione a tutti gli effetti e può giocare domani. Abbiamo lavorato per il suo rientro con precisione, i 20’ in campo con il Milan hanno completato il suo lavoro. Juan Jesus titolare? Tutti hanno la possibilità di giocare».

Anche Spalletti parla della questione ultras: «Il clima venuto fuori domenica sicuramente non ci aiuta. Non so quanto possa pesare sulla squadra ma di sicuro dobbiamo essere uniti per raggiungere un traguardo. Senza tifosi non possiamo stare, ma quelli che vogliono fare casino devono stare a casa. Non so quali siano le cause e non ci entro ma se il nostro “Tutto per lei” non deve essere solo uno slogan allora dobbiamo tendere tutti la mano per trovare un punto d’incontro. Dobbiamo trovare per forza una soluzione vista la bellezza del traguardo che stiamo rincorrendo».