Edicola Mattino Football Team live dalla Galleria Umberto di Napoli

Tra l'Ariston e San Siro. Dopo il Festival di Sanremo e Milan-Napoli, torna in onda Edicola Mattino Football Team, il format del lunedì per commentare le gare degli azzurri di Walter Mazzarri insieme con i tifosi in città.

Location solita oggi per il secondo appuntamento di febbraio: Claudia Mercurio, padrona di casa, sarà nella Galleria Umberto I per ascoltare gli umori dei napoletani all'indomani del match contro i rossoneri e prima della gara col Genoa fissata sabato al Maradona. Di ritorno dal Festival di Sanremo anche Luca Sepe, compagno di viaggio della stagione.