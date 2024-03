Edicola Mattino Football Team live nella Galleria Umberto I di Napoli

Milano è già il passato, davanti c’è la sosta per le nazionali e un weekend di pausa che dovrà rigenerare gli azzurri. Ma prima c’è da commentare l’ultima uscita della squadra allenata da Francesco Calzona a San Siro, un Inter-Napoli tutto da rivivere insieme con “Edicola Mattino Football Team”, il format del lunedì del Mattino che porta a casa vostra le voci dei tifosi.

L’appuntamento con i due padroni di casa Claudia Mercurio e Luca Sepe è sempre in Galleria Umberto I. Il microfono del Mattino tra i tifosi dei napoletani in giro in città per raccogliere le voci del post partita, tutto live sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.