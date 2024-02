Edicola Mattino Football Club live dalla Galleria Umberto di Napoli

Il dopo Napoli-Verona vivilo con “Edicola Mattino Football Club”, il format del lunedì con Claudia Mercurio per commentare in tutti gli aspetti le partite degli azzurri guidati da Walter Mazzarri. Un occhio al campo, dopo la gara contro il Verona e in vista della delicata trasferta in casa del Milan domenica prossima, e uno alla settimana di Sanremo, a metà tra il Napoli e la musica, quella che porterà la chitarra di Luca Sepe, compagno di viaggio settimanale dell’edicola del Mattino e in viaggio verso il Festival.

L'appuntamento con i tifosi napoletani torna alla Galleria Umberto I, live sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.