Milan-Napoli, cambia l'orario: biglietti al via alle 18

Cambia l'orario di via per la vendita dei biglietti ospiti di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League del prossimo 12 aprile.

Precedentemente prevista alle 10 di oggi, il via sarà dato invece alle 18 di questo pomeriggio: fino alle 18 di sabato 8 aprile 2023 sarà disponibile la prenotazione di un voucher sul sito di Ticketone.

Non cambiano le modalità, invece, per gli abbonati: per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 18 di sabato 8 aprile 2023, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/23, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022/23 come codice per finalizzare l’acquisto sul sito della Ticketone. A partire dalle ore 19.00 di sabato 8 aprile 2023, nel caso in cui vi siano ancora biglietti disponibili, proseguirà la vendita libera fino alle ore 23.59 di domenica 9 aprile.