Brobbey al Napoli, ultime notizie: è lui il sostituto di Osimhen?

Il Maradona lo conosce già, ma non ha lasciato un ricordo indelebile, così come non ha fatto il suo Ajax, che tra andata e ritorno quest'anno in Champions League ne ha presi dieci dal Napoli di Luciano Spalletti.

Quello di Brian Brobbey, però, è un futuro certo, un avvenire radioso: ecco perché sul calciatore olandese ci sono da diversi mesi i migliori club d'Europa ed ecco anche perché si sarebbe interessato anche il Napoli in vista della prossima stagione.

Se il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, dovesse dire addio a Osimhen, servirà un nuovo gioiello da scovare in Europa. E l'Olanda è tra i mercati preferiti dal Napoli. Dall'Eredivisie era arrivato Milik (Ajax), così come Lozano (Psv), ora potrebbe esserci lo stesso percorso per il sostituto di Osimhen: Brobbey, classe 2002, è esploso con la maglia dei lancieri segnando 11 gol nel campionato in corso. Il valore, che oggi si aggira sui 15 milioni di euro, è destinato a salire in estate, ma è il profilo ideale per un club come quello azzurro che potrebbe puntare sulla sua giovane età e su qualità indiscutibili.