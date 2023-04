Raspadori, ora la Champions: «Vissuta una settimana particolare»

L'ultima volta da titolare a novembre contro l'Empoli, la sfida di ieri sera a Lecce per Giacomo Raspadori è stata come una boccata d'ossigeno. «È stata una settimana particolare, arriviamo da una sconfitta pesante. Riuscire a resettare tutto passa dal lavoro che si fa in settimana, abbiamo preparato la gara con grande determinazione».

L'attaccante azzurro ora è il principale indiziato di Luciano Spalletti per essere nuovamente in campo titolare contro il Milan a San Siro in Champions League: «Sono molto felice di essere rientrato. Stare fuori, lontano dalla squadra, non è mai semplice. La mia più grande passione è giocare a calcio. Ho fatto tutto insieme allo staff che ringrazio per avermi aiutato a tornare al meglio, sono felice di essere di nuovo a disposizione della squadra», ha concluso Raspadori a Dazn.