Infortunio Simeone, risentimento muscolare: l'attaccante del Napoli salta il Milan

Brutte notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. La vittoria fondamentale di Lecce contro i giallorossi porta in dote anche l'infortunio di Giovanni Simeone: come annunciato dal club dopo la gara, infatti, l'attaccante argentino è uscito anzitempo dal campo per un risentimento alla coscia destra, dopo essere subentrato nella ripresa. Doppio guaio offensivo quindi per il Napoli: contro il Milan in Champions League l'argentino non ci sarà, ancora da valutare invece Victor Osimhen, alle prese con un guaio all'adduttore.