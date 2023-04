Napoli campione d'Italia per i bookie: sarà scudetto il 3 maggio?

Non ce n'è per nessuno: con la vittoria di ieri sera in casa del Lecce, per i bookmaker il Napoli è già campione d'Italia.

Gli analisti di Better e Goldbet hanno deciso di pagare le puntate sullo scudetto ai partenopei - che a inizio campionato era offerto a una quota superiore a 10 - e hanno già aperto le scommesse sul bis nella prossima stagione, con il Napoli favorito a 4 volte la posta davanti a Inter e Juventus, entrambe a 4,50.

Sale a 6 il colpo del Milan, mentre è più remota la possibilità del titolo alle romane, con la Roma a 10, in vantaggio sulla Lazio a 15. Possibili outsider l’Atalanta, a 35, e la Fiorentina a 75.

Con nove giornate ancora da giocare e 19 punti di vantaggio sulla Lazio, su Better e Goldbet è possibile puntare anche sul distacco tra la prima e la seconda in classifica (l'ipotesi più probabile è tra i 15 e i 20 punti, a 2,50) e sul turno esatto in cui anche la matematica sancirà la vittoria di Osimhen e compagni: per i bookmaker, la giornata che i tifosi partenopei dovranno segnare sul calendario è la 33esima, con la sfida del 3 maggio a Udine, una possibilità a 2,50.

Si sale a 2,60 per anticipare i festeggiamenti al 32esimo turno, allo stadio «Maradona» contro la Salernitana il 29 aprile.

Più difficile che il Napoli riesca a festeggiare già alla 31esima giornata, il 23 aprile, giorno della sfida contro la Juventus a Torino, una possibilità a 20 volte la scommessa.