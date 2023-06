Scudetto Napoli, festa grande al lido Metamare di Meta con i balli scatenati di Starace

Anche la penisola sorrentina festeggia il terzo scudetto azzurro: l’evento tanto atteso organizzato in collaborazione dal Club Napoli Città di Sorrento e dal Club Napoli di Meta si è svolta nella straordinaria location del Lido Metamare di Meta. A presentare l’evento due volti noti del giornalismo campano: Raffaele Auriemma e Delia Paciello, coppia inedita sul palco che ha coadiuvato esperienza e freschezza in una serata di grandissimo successo.

I tantissimi supporters azzurri presenti, quasi 800, hanno assistito al susseguirsi sul palco di autorità importanti, come il sindaco Giuseppe Tito, che da tifoso juventino ha dichiarato molto sportivamente di sentirsi in imbarazzo, ma di volersi congratulare con il Napoli per il traguardo raggiunto. Non sono mancati i volti noti del calcio come «il baronetto di Posillipo» Gianni Impronta, il mister Gigi De Canio e i giornalisti che da sempre raccontano Napoli e il Napoli come Angelo Forgione, Nello Odierna e Francesco Marciano.

Le guest star rimaste nel cuore dei tifosi, Roberto El Pampa Sosa e l’arciere Emanuele Calaiò, oltre che a parlare del meraviglioso Napoli di Spalletti, hanno esibito anche le loro qualità canore con dei piccoli pezzi in napoletano spinti scherzosamente dalla Paciello. Ma la vera star della canzone, Francesca Maresca, si è decisamente superata con la sua inconfondibile voce e ha ricevuto gli applausi di tutti. I presidenti del Club Napoli Città di Sorrento, il commendatore Gaetano Mastellone e del Club Napoli di Meta, Rosario Savarese, nella loro organizzazione perfetta, sono riusciti a regalare al pubblico anche la performance del giovane cantante metese Anastasio ormai noto a livello nazionale, ma anche Massimo Vignati, presidente dell’associazione dedicata a Maradona che porta il nome del papà, e soprattutto l’unico campione azzurro ad aver vinto tutti e tre gli scudetti, ossia il simpaticissimo Tommaso Starace che non ha perso l’occasione per esibirsi con i suoi famosissimi balletti prendendo in braccio sul palco la presentatrice