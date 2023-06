Napoli, Hamsik torna a Napoli dopo il ritiro

Quella appena conclusa in Turchia è stata l'ultima stagione da professionista per Marek Hamsik, l'ex capitano del Napoli che aveva annunciato l'addio al calcio nelle scorse settimane.

Concluso l'anno, lo slovacco è tornato a Napoli: nelle scorse ore, infatti, Hamsik è stato a cena in un ristorante del centro città con gli amici napoletani. I tifosi azzurri sognano da sempre un ritorno nel club in veste da dirigente per Marek, che ha indossato la maglia azzurra per oltre dieci stagioni.