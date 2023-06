Osimhen, dove va? Chelsea e United chiedono un incontro all'agente

Il faccia a faccia di due giorni fa tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda - agente di Osimhen - ha aperto le danze della trattativa per l'attaccante nigeriano. Nelle scorse ore, secondo The Mirror, il Liverpool ha contattato l'entourage dell'attaccante azzurro per un incontro, cosa che avrebbero fatto poi successivamente anche altri due club interessati al calciatore come Chelsea e Manchester United.

Il Napoli ha fissato il prezzo: un'offerta da oltre 150 milioni di euro farebbe dire sì agli azzurri e toglierebbe Osimhen a Rudi Garcia. Ma chi si spinge oltre quella cifra? L'obiettivo di questi incontri è capire la fattibilità dell'affare con l'entourage del calciatore, le volontà del Napoli e la possibilità di trattare la cifra. Osimhen direbbe sì alla Premier League, ma il valore fissato dal club azzurro sarebbe il terzo più alto della storia del calcio.