Osimhen, la dinamite di Spalletti: «Ecco come mi ha fatto esplodere»

Tutta Napoli attende Victor Osimhen. L'infortunato bomber del Napoli proverà a bruciare le tappe per il rientro, nel frattempo si racconta a France Football: «A Gattuso devo molto in termini di motivazione e di autostima, ma è con Spalletti che la mia crescita è stata ancor più decisa, grazie al lavoro paziente degli ultimi mesi insieme» ha raccontato il nigeriano «Mi ha chiesto di essere dinamite in campo. Insieme abbiamo analizzato a fondo la velocità della mia corsa, i tempi di reazione agli assist e le distanze ideali che devo mantenere dai difensori. Sono cinque metri che io posso coprire più velocemente rispetto agli altri ed è quella la distanza a cui mi devo attenere. In questo modo, abbiamo sviluppato un modello di attacco più veloce e aggressivo che mi permette di andare direttamente verso la porta o liberare i compagni in fase di pressione o, ancora, servire Kvaratskhelia, ad esempio».

Una vera e propria analisi dettagliata dietro la sua esplosione, un rendimento che l'ha portato a essere tra i migliori al mondo. «Per me è un grande onore giocare nella squadra in cui ha giocato Maradona. Voglio lo scudetto con il Napoli perché voglio vedere la gioia sui volti dei tifosi napoletani e perché non vedo l’ora di assistere ai festeggiamenti. Mi hanno raccontato di cosa è accaduto in passato e ora sono curioso», ha concluso Osimhen nell'intervista che sarà integralmente pubblicata domani.