Stefano Pioli è un allenatore «che vale». È il titolo scelto da France Football nelle due pagine dedicate al tecnico del Milan nell'ultimo numero della rivista che vede in copertina Mauricio Pochettino.

«I risultati eccezionali del Milan dalla primavera 2020 - scrive il periodico che assegna anche il Pallone d'Oro - hanno riabilitato questo allenatore sottovalutato, troppo spesso considerato come un sostituto di lusso incapace di portare a termine progetti più ambiziosi. Stefano Pioli è diventato agli occhi di parecchi dirigenti un tecnico che si chiama per restituire serenità ad uno spogliatoio e, se possibile, lanciare qualche giovane. Un "normalizzatore", dicono gli italiani, abile soltanto nelle fasi di transizione. Certamente limitativo per quest'uomo che le grandi squadre non vedevano come capitano di lungo corso. Almeno fin quando il suo formidabile impegno non è stato finalmente riconosciuto al Milan».

© RIPRODUZIONE RISERVATA